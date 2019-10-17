В североосетинском селе появятся спортивный городок и гостиница

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Спортивный городок и гостиница появятся в селе Старая Саниба в Северной Осетии до конца года. Объекты будут построены на средства мецената и позволят увеличить въездной туризм в Пригородный район, сообщил ТАСС один из меценатов села помощник главы республики Северная Осетия-Алания Маирбек Кусаев.

"В Старой Санибе мы до конца года сделаем свечной домик, гостевой дом и спортивный городок поставим. Поток туристов растет, и мы надеемся, что эти объекты позволят ему еще увеличиться", - сказал Кусаев.

Врио председателя комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Заурбек Кодзаев в свою очередь отметил, что Пригородный район, где находится село, достаточно заметен на туристической карте республики, в основном благодаря Даргавскому некрополю (его также называют "Городком мертвых") и долине Мидаграбинских водопадов в Куртатинском ущелье.

"На территории селения Даргавс наиболее приметными являются такие памятники как Некрополь, Башня кровника, сторожевая башня Мамсуровых", - отметил Кодзаев.

Большой интерес представляет и музей национальной культуры в Даргавсе - филиал Национального музея Северной Осетии. На территории Долины Водопадов наиболее интересен Большой Зейгелан (название переводится с осетинского как "падающая лавина", он начинается из-под висячего ледника). Будучи одним из самых высоких в Европе, около 650-700 метров, водопад привлекает туристов круглый год: летом совершаются восхождения к его подножию, зимой, когда вода замерзает, в республику съезжаются ледолазы. Кроме того, у Мидаграбинских озер собираются любители отдыха на природе - кемпинг в долине тоже очень популярен в летнее время.

Сакральные места

Важной частью туристической составляющей района является паломнический туризм. В Пригородном находятся такие культовые объекты как храм Воскресения Христова в селе Октябрьском, храм в честь святого благоверного князя Александра Невского в станице Архонской, примечательный тем, что построен на фундаменте некогда разрушенной церкви. Практика "шефства" меценатов над религиозными объектами распространена на территории всего района. Самым ярким примером такого рода является церковь Святой Троицы в селе Старая Саниба.

Церковь привлекает паломников со всего Северного Кавказа. Храм имеет богатую историю: построен в XII веке, после чего дважды уничтожался. К началу века от здания остались лишь стены и фундамент. В 2006 году полковник республиканского управления ФСБ и помощник главы Республики Маирбек Кусаев на личные средства восстановил церковь, и она по сей день принимает верующих. За прошедшие годы была установлена купель, обустроена звонница, две большие трапезные, зал для выступления музыкальных коллективов в канун православных праздников, а также и святилище осетинского божества Аларды, находящееся в отдалении. Считается, что Аларды покровительствует детям - древние аланы просили у него крепкого здоровья для своих детей.

На горе, возвышающейся над селом, находится еще одно старое аланское святилище - Малый Реком. В праздники жители села посещают его для поклонения, а в будние дни следят за порядком. Между двумя культовыми объектами, ближе к селу, установлен памятник героям Великой Отечественной войны, также благоустроенный за счет частных пожертвований.

Местный житель Чермен Дзабоев рассказал ТАСС, что гости прибывают в село почти каждый день, что неудивительно - все святые места и точки притяжения для туристов доступны для бесплатного посещения. Туристка из Подмосковья Алена Серова в свою очередь отмечет, что Горная Саниба (еще один вариант названия села) - это первое место, которое жители Владикавказа советуют посетить туристам при отъезде в горы. "Пока едешь, уже видишь, что находишься в красивом и с душой сделанном месте. Здесь так спокойно, что можно целый день просто просидеть, смотря на горы", - поделилась впечатлениями гостья.

"Очень приятно, что есть вот такое сакральное место, сделанное для людей, бесплатно. Мы приезжаем сюда каждый год, и нас всегда рады здесь принять", - рассказал турист из Дагестана Исабек. Он отмечает, что именно здесь самая большая концентрация священных мест, что в сочетании с природными красотами делает Горную Санибу особенно привлекательной для гостей, приезжающих в регион с познавательными целями.

Помимо сакральных мест, в Горной Санибе есть и небольшой музей. Маирбек Кусаев собрал коллекцию традиционных предметов осетинской культуры, привезенных из разных районов Северной Осетии. Здесь и утюги XIX века, и прялки, старинные кинжалы, кавказские бурки, папахи. В углу помещения музея стоит большой осетинский сундук - неотъемлемый атрибут свадебного обряда, в нем по традиции перевозили приданое невесты. "Появился интерес что-то сделать для людей. Старая Саниба - красивое место, а должно стать еще и интересным для туриста", - отметил Кусаев.

Центр для молодежи

Есть в Старой Санибе и зоопарк. Вход, как и на все объекты, свободный. В основном здесь собраны птицы: журавли, фазаны, утки, цесарки, лебеди, павлины, дикие гуси. Всех их привезли в горы издалека. В будущем планируется расширить вольеры для животных и найти для зоопарка побольше редких млекопитающих, которых в зоопарке пока нет.

Местные жители общими усилиями хотят сделать Старую Санибу центром духовного и физического воспитания молодежи. До конца года здесь планируется построить спортивную площадку, каменный фонтан, а также домик для гостей. Работы уже идут, несмотря на сложности, связанные с доставкой материалов в горное село.