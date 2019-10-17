Профильный комитет Госдумы поддержал проект о горячем питании для учеников младших классов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Авторами инициативы также выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. По словам Володина, нормами законопроекта четко определяются "обязательность обеспечения школьников горячим питанием". Законопроектом также вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания школьников.

Со своей стороны Яровая ранее сообщала, что в условиях возможного дефицита средств законопроект предлагает предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование затрат на эти цели. "Для того, чтобы на всей территории страны школьники гарантировано были обеспечены полноценным питанием, мы вводим обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах, а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПиНах", - отметила политик.

"В силу разнообразия рациона обучающихся и наличия специфических потребностей и ограничений у отдельных из них (например, аллергии на отдельные виды пищевой продукции) на уровне федерального закона предлагается отразить лишь общие требования в категории "одноразовое горячее питание": наличие в приеме пищи горячего блюда, не считая горячего напитка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В апреле текущего года замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что порядка 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.