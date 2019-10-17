МВД хочет исключить из своих полномочий надзор за проведением техобслуживания машин

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД РФ предлагает исключить из своих полномочий надзор за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые выполняют работы и предоставляют услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Как следует из проекта закона, опубликованного в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов, функция должна быть закреплена за Роспотребнадзором.

"Исключение из федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения надзора за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, так как их деятельность является предметом федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей", - говорится в кратком изложении целей регулирования.

Отмечается, что предлагаемые изменения позволят оптимизировать полномочия должностных лиц органов внутренних дел по осуществлению федерального государственного надзора. Подчеркивается, что это даст возможность "задействовать их для решения иных задач в области безопасности дорожного движения".

Планируется, что законодательная инициатива вступит в силу в июле 2020 года.