Власти Приморья заявили, что ликвидация свалок улучшит экологию четырех городов региона

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Ликвидация четырех несанкционированных свалок при переходе Приморья на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) позволит улучшить качество жизни 789 тыс. человек в крупных городах региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Законодательного собрания Приморья.

"Планируется, что <...> к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, увеличится до 13%, в обработку - до 60%. К этому же сроку должны быть ликвидированы четыре крупных свалки, расположенные во Владивостоке, Артеме, Дальнереченске и Большом Камне. Общая площадь восстановленных земель составит более 35 гектаров, что позволит улучшить качество жизни для 789 тыс. человек", - сообщила пресс-служба.

Новая система должна быть запущена в регионе с 1 января 2020 года, когда в крае начнет работать единый региональный оператор, отвечающий за весь цикл работ с отходами, "Приморский экологический оператор". В Приморском крае насчитывается всего 13 лицензированных полигонов для захоронения отходов. В 2019 году будут построены четыре мобильных сортировочных комплекса в Дальнереченске, Лесозаводске, Лучегорске и поселке Ярославском, где мусор перед отправкой на полигон будет разделяться на пластик, стекло, бумагу, картон и "хвосты" (обедненные отходы), появятся две перегрузочные станции с прессом в поселках Восток и Светлогорье.

В 2020 году аналогичные станции с сортировкой должны начать свою работу в селах Лазо, Черниговка и Липовцы. Кроме того, для решения проблемы недостаточного количества лицензированных полигонов и сокращения транспортного "плеча" планируется легализовать восемь неоформленных должным образом свалок. При этом, отмечает пресс-служба, депутаты обеспокоены вопросом ликвидации несанкционированных свалок, которых только по официальным данным в Приморье насчитывается около 120.

"Предполагается, что в работе по рекультивации старых свалок, расположенных на землях поселений, будет участвовать региональный оператор, но все же в основном решение этой проблемы ляжет на плечи глав муниципальных образований. Самостоятельно с этой задачей они справиться не смогут. Ведь помимо небольших скоплений мусора, для ликвидации которых будет достаточно собственных сил и малых затрат, есть такие свалки, устранение которых требует подготовки проектной документации и значительных средств. Муниципалитеты такие суммы просто не потянут, поэтому их необходимо будет предусматривать в краевом бюджете", - отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, слова которого привела пресс-служба.

Нацпроект "Экология"

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе в рамках двух региональных проектов: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Чистая страна", входящих в национальный проект "Экология".

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).