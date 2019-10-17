Президент Филиппин пострадал, упав с мотоцикла

ТАСС, 17 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте получил легкие ранения, упав с мотоцикла на территории своей резиденции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства Сальвадора Панело.

"Я хотел бы заверить нацию, что президент в безопасности, он в надежных руках и в добром здравии", - приводит агентство заявление Панело на пресс-конференции в Маниле.

По его словам, Дутерте вечером в среду упал с мотоцикла, катаясь по территории президентского дворца. Падение привело к легким ушибам и царапинам у него на локте и колене.

Мотоциклы - давнее увлечение 74-летнего филиппинского президента. Через несколько месяцев после избрания в 2016 году на президентский пост он сообщил, что вынужден подчиниться требованиям службы безопасности и "держаться подальше от мотоциклов".