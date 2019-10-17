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В горах Ингушетии обнаружили неизученные разрушенные склепы

Из них два подземных, четыре полуподземных склепа

МАГАС, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника обнаружили шесть подземных и полуподземных склепов склепов, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы заповедника.

"В ходе осмотра территории, прилегающей к башенному архитектурному комплексу Кост, сотрудниками заповедника было выявлено шесть неизвестных и ранее неучтенных наукой жилых строений и склепов, разрушенных до основания. Из них два подземных, четыре полуподземных склепа. Неизвестные науке объекты требуют дальнейшего детального изучения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, выявленные объекты с заявлениями о включении их в единый госреестр объектов культурного наследия будут направлены заповедником в управление культурного наследия правительства Ингушетии.

"Далее, по установлению критериев историко-культурной ценности объекта, заявленные объекты решением управления включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия республики. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ", - уточнила пресс-служба.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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