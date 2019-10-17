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Ситуация на Корейском полуострове

Южнокорейский телеканал не стал показывать полученную от КНДР запись матча в Пхеньяне

KBS не комментирует причины своего решения. В свою очередь представитель Корейской футбольной ассоциации сообщил, что качество записи оказалось достаточно низким для трансляции ее по ТВ

ТАСС, 17 октября. Южнокорейский телеканал KBS отказался транслировать полученную от северокорейской стороны запись отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными КНДР и Республики Корея. Как сообщает в четверг агентство Yonhap, в телекомпании не стали комментировать причины такого решения.

Между тем представитель Корейской футбольной ассоциации заявил, что "качество записи оказалось достаточно низким для трансляции ее по телевидению". По его словам, южнокорейская сторона намерена обратиться в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) за копией в более высоком разрешении.

Как отмечает Yonhap, изначально KBS планировал показать матч в четверг в 17:00 (23:00 мск).

15 октября сборные КНДР и Южной Кореи сыграли в Пхеньяне вничью со счетом 0:0. Это была первая официальная игра с участием двух команд на территории КНДР. Матч прошел без зрителей, власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам и болельщикам присутствовать на спортивном событии, а также вести прямую трансляцию матча. Соревнование смог посетить президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, а также сотрудники диппредставительств и нескольких международных организаций.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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