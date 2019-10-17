В Центральную Россию пришло "пожилое" бабье лето

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода с превышением климатической нормы примерно на 6 градусов установится в центральной части России до вторника, метеорологи в шутку называют такой период "пожилым" бабьим летом. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Очень теплая воздушная масса, гребень тропического антициклона, юго-западные потоки ветра - все это обеспечит такую теплую погоду с пятницы до вторника. Помните, метеорологи говорили о периодах теплой и солнечной погоды в октябре, когда все требовали бабьего лета в сентябре? - Это та ситуация. Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре - зрелое, а это можно назвать "пожилым" бабьим летом", - сказала она.

По словам Макаровой, погода немного испортится лишь в пятницу из-за прохождения циклона, но климатическая норма все равно будет превышена примерно на 4 градуса, в выходные аномально теплая погода вернется.

"Небольшие осадки будут только в пятницу местами, сегодня [в четверг] тоже может быть небольшой дождь в связи с циклоном, который проходит. Но он будет едва заметным, а потом волна субтропического тепла подарит нам погоду, похожую на бабье лето", - отметила метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг, а также в субботу, воскресенье и понедельник максимальное значение температуры воздуха прогнозируется в районе 16 градусов тепла, в пятницу - 14 градусов тепла.