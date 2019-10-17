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Глава Бурятии сообщил о снижении нормативов сбросов в Байкал

В Минприроды подтвердили наличие соответствующего приказа и сообщили, что документ будет опубликован в ближайшее время

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Решение о снижении нормативов сбросов в Байкал принято и строительство очистных сооружений в Бурятии уже по новым требованиям начнется в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Дорога-2019" глава республики Алексей Цыденов.

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Ранее Минприроды РФ предложило внести изменения в приказ №63, устанавливающий требования к сбрасываемым в Байкал водам, смягчив нормы по качеству очищенных вод по сульфатам, хлоридам и тяжелым металлам и повысив по фосфатам, алюминию и ртути. В апреле 2019 года в Новосибирске состоялось заседание Научного совета Сибирского отделения РАН, участники которого поддержали предложение о необходимости изменения требований к нормативам по сбросам в Байкал. В мае 2019 года измененный приказ прошел общественные слушания.

"Приказ изменен, подписан. Мы сейчас проектируемся с учетом новых требований. По нацпроектам с 2021 года начинается большое строительство. Сейчас мы строим улан-удэнские очистные, а с 2021 года - все остальные", - сказал глава Бурятии.

В пресс-службе Минприроды России подтвердили ТАСС наличие соответствующего приказа. Документ готовится к публикации в ближайшее время, отметили в министерстве.

Цыденов отметил, что всего на территории региона будет вестись строительство 21 очистного сооружения. Ввод в эксплуатацию новых очистных, что было невозможно на протяжении последних девяти лет, позволит решить проблему малых стоков на побережье Байкала. На эти очистные сооружения будут свозиться сточные воды с турбаз, частных домовладений. Выход к Байкалу имеют 67% территории республики, при этом 94% сбрасываемых в озеро вод приходится на Бурятию.

Озеро Байкал, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. При этом особую ценность представляет собой не только сам водоем, но и его естественное окружение: леса и болота, богатая фауна и флора, необычные формы рельефа.

О форуме

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего зарегистрировано более 6 тыс. участников, а также представителей более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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