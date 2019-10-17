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Спор вокруг Курил

Губернатор Токио в шутку предложила провести марафонский забег Игр-2020 на Курилах

Юрико Коикэ отметила, что на островах подходящий для проведения соревнований климат

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Губернатор Токио Юрико Коикэ, комментируя ситуацию вокруг возможного переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из Токио в Саппоро, в шутку предложила провести их на "северных территориях", как в Японии называют южные Курильские острова.

"Ну если говорить о прохладном месте, то как на счет проведения [спортивных мероприятий] на северных территориях?" - приводит в четверг агентство Kyodo слова Коикэ, произнесенные на одном из заседаний столичной администрации.

Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори в четверг уже заявил, что властям Токио придется принять любое решение, которое примет Международный олимпийский комитет (МОК) по этому вопросу. Ранее власти японского города Саппоро, в свою очередь подчеркнули, что сочтут за честь возможность провести у себя марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских Играх 2020 года.

Согласно проведенным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля-начале августа стабильно превышала 30 градусов тепла. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда в Токио проходили Олимпийские игры, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей. ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Японская сторона зачастую выражает протесты в связи с деятельностью РФ на южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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