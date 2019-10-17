Работнику офиса Зеленского, перепутавшему Литву и Латвию, "в наказание" вручили атлас мира

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудник пресс-службы офиса президента Украины, перепутавший Литву с Латвией, получил "в наказание" атлас мира. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Тимошенко попросил извинения у читателей аккаунта офиса президента за то, что на страничке перепутали Латвию и Литву. "Вчера в посте на аккаунте офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал Тимошенко.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Латвии. На странице офиса президента в тот же день был размещен фотоотчет о его поездке, который сопровождался надписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры". Спустя некоторое время пост был отредактирован, но информация об ошибке уже разошлась в СМИ.