Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работнику офиса Зеленского, перепутавшему Литву и Латвию, "в наказание" вручили атлас мира

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что ошибка сразу была исправлена

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудник пресс-службы офиса президента Украины, перепутавший Литву с Латвией, получил "в наказание" атлас мира. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Тимошенко попросил извинения у читателей аккаунта офиса президента за то, что на страничке перепутали Латвию и Литву. "Вчера в посте на аккаунте офиса президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которую глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили. Специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок", - написал Тимошенко.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Латвии. На странице офиса президента в тот же день был размещен фотоотчет о его поездке, который сопровождался надписью "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва - лучшие кадры". Спустя некоторое время пост был отредактирован, но информация об ошибке уже разошлась в СМИ.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии впервые за 35 лет реконструируют сооружения водозабора
На участке построят дополнительный каптаж и резервуар, уложат асфальт и проведут работу по отводу сточных вод и селей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС