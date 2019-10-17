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Власти Якутии закупили технику для экологического мониторинга при низких температурах

На приобретение техники потратили около 43 млн рублей
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© Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

ТАСС, 17 октября. Минэкологии Якутии получило новые автомобили высокой проходимости для проведения экологического мониторинга, предназначенные для работы при низких температурах, сообщается на официальном информационном портале республики.

"В эти дни в Якутск доставлены новые автомобили "КамАЗ", "УАЗ", "Трэколы", снегоходы, лодочные корпуса и моторы", говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Якутии, всего автопарк пополнили 63 единицы техники, среди которых не только автомобили, но и квадрокоптер и сани. На приобретение техники было выделено около 43 млн рублей.

"Техника выбрана специально с учетом специфики региона, где много водных объектов, непроходимой тайги, и предназначена для работы при низких температурах. На сегодня большая часть техники уже направлена в территориальные подразделения министерства для несения службы", - приводятся в сообщении слова министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева.

Новая техника будет задействована для проведения экологического надзора и мониторинга.

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РоссияЯкутия
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