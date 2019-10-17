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Пассажиры в аэропорту Владикавказа впервые смогут воспользоваться мобильной онлайн-кассой

До конца года Utair планирует начать использовать мобильные терминалы в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Уфе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair впервые начала применять мобильные терминалы оплаты в аэропорту Владикавказа. Пассажиры теперь смогут оплатить багаж и дополнительные услуги в любом месте воздушной гавани, сообщила пресс-служба перевозчика.

Раньше пассажирам, если вес их багажа превышал разрешенный бесплатный лимит, приходилось идти в стационарную кассу перевозчика в аэропорту, терять место в очереди при регистрации, иногда из-за этого можно было опоздать на рейс.

"Первые терминалы авиакомпания начала использовать в аэропорту Владикавказа. Теперь пассажиры смогут оплатить багаж и дополнительные услуги в любом месте воздушной гавани. К ним с мобильными терминалами будут подходить представители авиакомпании и принимать у них платежи. Это будет происходить во время регистрации и в чистой зоне у выхода на посадку", - говорится в сообщении.

До конца года Utair планирует начать использовать мобильные терминалы в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Уфе, а в дальнейшем во всех аэропортах, где осуществляются полеты перевозчика.

"Мы залинковали онлайн-кассу с системой бронирования авиакомпании, тщательно протестировали механизм, и теперь пассажиры быстро оплачивают услуги с помощью банковских карт или мобильных устройств. С новым сервисом пассажиры значительно сэкономят свое ценное время", - отметил президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. Летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам Utair.

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