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Медведев сообщил о новых сервисах по информированию людей о положенных им льготах

По словам премьер-министра, взаимодействие гражданина и государства должно быть понятным и максимально простым

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, рассказал о том, что в России появится 12 специализированных сервисов, которые будут информировать население о положенных им льготах.

"В социальной сфере планируется 12 таких сервисов, которые будут помогать по самым важным направлениям, таким, как забота о здоровье, получение образования, работы, выход на пенсию, семейные дела и другие", - сказал премьер. "Есть предложение работать над специальными сервисами, как их принято называть "суперсервисами", новым видом услуг, который позволяет человеку получить комплекс услуг в зависимости от ситуации при минимальном участии: большинство документов должно готовиться автоматически", - сказал Медведев.

Говоря о развитии государственных и муниципальных услуг в социальной сфере, Медведев подчеркнул, что взаимодействие гражданина и государства должно быть понятным и максимально простым, а получение той или иной услуги, справки или документа не должно отнимать много времени. "Для этого мы развивали сеть МФЦ, мы расширяли спектр услуг, которые можно получить в онлайн-режиме, в электронном виде", - отметил он. Медведев напомнил, что в России существует свыше 380 мер поддержки, большая часть которых - 343 - установлена на региональном уровне. По мнению главы правительства, сориентироваться в них - задача не из самых простых. "Тем более, что нужно выбрать, что больше подходит, а очень часто человек просто не в курсе того, что ему полагается от государства", - добавил Медведев.

Премьер привел в пример тот факт, что молодые семьи, где один из родителей моложе 30 лет, вправе обращаться за пособием в связи с рождением ребенка. Другой пример - семейные пары, отмечающие золотую свадьбу, а также более крупные годовщины совместной жизни в некоторых регионах также могут получить к своему торжеству выплату от государства. "Мы проанализировали, как работает система социальной поддержки по всей стране, - сказал глава правительства, отметив, что всего различные льготы получают около 40 млн человек. - Но их могло бы быть больше, если бы люди просто знали, что им положено".

Медведев напомнил, что давал рекомендации регионам обеспечить информирование людей о различных мерах социальной поддержки с помощью интернет-сайтов, персональных звонков и так далее. "Но, очевидно, что это все такие несистемные решения, нужна именно система информирования, причем персонифицированная, то есть о тех мерах, которые подходят каждому конкретному человеку именно в его случае", - подчеркнул глава правительства. Для этого, по его словам, предстоит создать единый контакт-центр и разработать единую государственную систему социального обеспечения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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