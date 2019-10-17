Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Онлайн-олимпиада для русскоязычных школьников из 13 стран начнется 19 октября

Как пояснили в Россотрудничестве, в рамках олимпиады будут проводиться задания по математике, информатике, физике и робототехнике

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная "Олимпиада цифрового века" для учеников русских школ за рубежом начнется 19 октября при поддержке Россотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"19 октября в русскоязычном интернет-пространстве стартует международная "Олимпиада цифрового века" среди учеников 13 зарубежных стран. Олимпиада проводится на платформе онлайн-школы "Фоксфорд" и включена в грантовую программу Россотрудничества по цифровой грамотности школьников в русских школах за рубежом в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", - сообщили в агентстве. - В конкурсе примут участие ученики 3-11 классов по математике и информатике и 7-11 классов по физике русских школ".

Как пояснили в Россотрудничестве, в рамках олимпиады будут проводиться задания по математике, информатике, физике и робототехнике, которые разработали эксперты из Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"Решение олимпиадных заданий продлится до 10 ноября. Все участники будут награждены именными грамотами. Победители получат сертификаты на бесплатный доступ к образовательным курсам онлайн-школы "Фоксфорд" и примут участие в розыгрыше робототехнических наборов", - указали в агентстве.

В Россотрудничестве подчеркнули, что "Олимпиада цифрового века" призвана дать возможность каждому участнику выйти за рамки школьной программы, понять, что ему действительно интересно, и определить свой индивидуальный путь развития в школе и в жизни. "Такие соревнования стирают границы между людьми и странами, помогают растить сильных специалистов и прививать молодому поколению любовь к знаниям", - добавили в агентстве.

В конкурсе примут участие школьники из Азербайджана, Армении, Белоруссия, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Румынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Приговор организаторам референдума в Каталонии
Захарова: россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС