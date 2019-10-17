Онлайн-олимпиада для русскоязычных школьников из 13 стран начнется 19 октября

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная "Олимпиада цифрового века" для учеников русских школ за рубежом начнется 19 октября при поддержке Россотрудничества. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

"19 октября в русскоязычном интернет-пространстве стартует международная "Олимпиада цифрового века" среди учеников 13 зарубежных стран. Олимпиада проводится на платформе онлайн-школы "Фоксфорд" и включена в грантовую программу Россотрудничества по цифровой грамотности школьников в русских школах за рубежом в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", - сообщили в агентстве. - В конкурсе примут участие ученики 3-11 классов по математике и информатике и 7-11 классов по физике русских школ".

Как пояснили в Россотрудничестве, в рамках олимпиады будут проводиться задания по математике, информатике, физике и робототехнике, которые разработали эксперты из Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"Решение олимпиадных заданий продлится до 10 ноября. Все участники будут награждены именными грамотами. Победители получат сертификаты на бесплатный доступ к образовательным курсам онлайн-школы "Фоксфорд" и примут участие в розыгрыше робототехнических наборов", - указали в агентстве.

В Россотрудничестве подчеркнули, что "Олимпиада цифрового века" призвана дать возможность каждому участнику выйти за рамки школьной программы, понять, что ему действительно интересно, и определить свой индивидуальный путь развития в школе и в жизни. "Такие соревнования стирают границы между людьми и странами, помогают растить сильных специалистов и прививать молодому поколению любовь к знаниям", - добавили в агентстве.

В конкурсе примут участие школьники из Азербайджана, Армении, Белоруссия, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Румынии, Сербии, Словакии, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии.