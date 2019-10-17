Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев раскритиковал членов правительства за чрезмерное использование англицизмов

Премьер-министр призвал не коверкать русский язык и не засорять его ненужными словами
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык. В ходе заседания правительства Медведев резко высказался против заимствования иностранных слов, когда говорил о необходимости проактивного формата взаимодействия государства и гражданина.

"Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать - proactive", - сказал Медведев. Он добавил, что "это всего лишь "предварительный". "Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами", - обратился он к коллегам по правительству.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Приговор организаторам референдума в Каталонии
Захарова: россияне не пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС