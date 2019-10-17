Медведев раскритиковал членов правительства за чрезмерное использование англицизмов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык. В ходе заседания правительства Медведев резко высказался против заимствования иностранных слов, когда говорил о необходимости проактивного формата взаимодействия государства и гражданина.

"Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать - proactive", - сказал Медведев. Он добавил, что "это всего лишь "предварительный". "Давайте-ка мы не будем язык засорять ненужными словами", - обратился он к коллегам по правительству.