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МЧС хочет исключить Госпожнадзор из сферы контроля за производством алкоголя

При этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности будет осуществляться с учетом риск-ориентированной модели подхода, сообщили в ведомстве

ЗВЕНИГОРОД /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. МЧС России предлагает исключить Государственный пожарный надзор из сферы контроля за производством алкогольной продукции. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"МЧС России предлагает исключить необходимость получения заключения органа Государственного пожарного надзора при производстве этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал он.

Еникеев отметил, что при этом проверка соблюдения требований пожарной безопасности на этих объектах будет осуществляться исключительно с учетом риск-ориентированной модели подхода.

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