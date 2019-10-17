Песков: глава СК отчитывается Путину по наиболее резонансным аспектам ведущихся дел

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предоставляет президенту России Владимиру Путину доклады по наиболее резонансным аспектам ведущихся дел, но не о повседневной работе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, докладывает ли Бастрыкин результаты по делам в отношении участников летних несанкционированных акций протеста, представитель Кремля ответил отрицательно: "Нет, он не должен отчитываться президенту по каждому делу, которое ведется".

"Безусловно, по наиболее резонансным аспектам дел доклады президент получает, но о ежедневной работе, конечно, [Бастрыкин] не докладывает. О нюансах, конечно, нет. Это обычная работа Следственного комитета", - отметил Песков.