Федотов может покинуть в ближайшее время пост главы СПЧ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. Об этом сообщила в четверг ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

"Да, по моей информации он в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности", - сказала Меркачева.

Вместе с тем она затруднилась назвать сроки отставки, подчеркнув, что должен быть соответствующий указ президента РФ. На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.

Меркачева отметила, что Федотов - легендарная фигура. "Некоторые говорили, что он мягкий, но это не так. Он дипломат, тончайший дипломат. Идти напролом иногда, говорить слишком жестко - это сразу же перекрыть все и вызвать только гнев. Он мог тонко донести мысль, он планомерно дог добиваться и добиваться", - добавила она.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что пост главы СПЧ вместо Федотова может занять глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет.