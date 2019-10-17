Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Федотов может покинуть в ближайшее время пост главы СПЧ

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила, что это может быть связано с предельным возрастом пребывания на должности
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в ближайшее время может покинуть свой пост в связи с предельным возрастом пребывания на должности. Об этом сообщила в четверг ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.

"Да, по моей информации он в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности", - сказала Меркачева.

Вместе с тем она затруднилась назвать сроки отставки, подчеркнув, что должен быть соответствующий указ президента РФ. На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.

Меркачева отметила, что Федотов - легендарная фигура. "Некоторые говорили, что он мягкий, но это не так. Он дипломат, тончайший дипломат. Идти напролом иногда, говорить слишком жестко - это сразу же перекрыть все и вызвать только гнев. Он мог тонко донести мысль, он планомерно дог добиваться и добиваться", - добавила она.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что пост главы СПЧ вместо Федотова может занять глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет.

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии впервые за 35 лет реконструируют сооружения водозабора
На участке построят дополнительный каптаж и резервуар, уложат асфальт и проведут работу по отводу сточных вод и селей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС