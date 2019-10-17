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В Госдуму внесен законопроект о маркировке и загранпаспортах для музыкальных инструментов

Речь идет о ценных музыкальных инструментах, которые являются культурными ценностями

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о маркировке ценных музыкальных инструментов для их временного вывоза из РФ и получении на них специальных паспортов. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

"Для получения заключения (разрешительного документа) на временный вывоз музыкальный инструмент или смычок должны быть промаркированы химической и радиочастотной метками", - говорится в пояснительной записке. Речь идет о ценных музыкальных инструментах, которые являются культурными ценностями. Одновременно необходимо будет оформить на них паспорт с уникальным номером в Минкультуры РФ, где будет указана идентификационная информация о музыкальном инструменте, о его собственнике либо арендаторе, а также будет размещена фотография указанного музыкального инструмента или смычка.

"О проведенной маркировке музыкального инструмента или смычка производится отметка в его паспорте, а сведения о нанесении маркировки на музыкальный инструмент или смычок... вносятся в единую базу данных о музыкальных инструментах и смычках", - указано в сопроводительных документах.

Как пояснял ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект призван упростить процедуру ввоза и вывоза ценных инструментов в первую очередь гастролирующими профессиональными музыкантами. По его словам, сегодня каждый раз музыкант должен получить разрешение на вывоз скрипки от Минкультуры РФ, а на таможне должен быть соответствующий эксперт, который определит ценность инструмента, из-за чего "пересечение таможни - это исторически большая проблема".

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Россия
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