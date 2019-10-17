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Фадеев не комментирует информацию о своем возможном назначении главой СПЧ

О том, что глава Общественной палаты может занять этот пост, сообщил "Московский комсомолец"
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев отказался комментировать информацию о своем возможном назначении главой Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в случае ухода с этой должности Михаила Федотова.

"Не комментирую эту информацию, извините", - сказал в четверг ТАСС секретарь ОП.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что пост главы СПЧ вместо Федотова может занять глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичФадеев, Валерий Александрович
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