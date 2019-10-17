Фадеев не комментирует информацию о своем возможном назначении главой СПЧ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) России Валерий Фадеев отказался комментировать информацию о своем возможном назначении главой Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ в случае ухода с этой должности Михаила Федотова.

"Не комментирую эту информацию, извините", - сказал в четверг ТАСС секретарь ОП.

Ранее "Московский комсомолец" сообщил, что пост главы СПЧ вместо Федотова может занять глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.