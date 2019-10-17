Госдума закрепляет сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о закреплении сокращенного рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности.

Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно законопроекту, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Данная льгота все еще регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года.

"До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда", - подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"При этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе, - заверил он. - Кроме того, законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части". Как пояснил председатель палаты журналистам, ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья, согласно которой установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после вступления документа в силу.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Володиным в апреле. Кабмин РФ поддержал инициативу.