Группа из 25 китайских журналистов начала стажировку в ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Двухнедельная стажировка 25 журналистов из китайской провинции Хайнань началась в четверг в ТАСС. Им предстоит познакомиться с работой ключевых редакций и подразделений агентства - главного выпуска, редакции кремлевско-правительственной информации, международной информации и цифрового блока.

Коллеги из Китая также узнают о работе пресс-центра, учебного центра ТАСС, после чего отправятся в Санкт-Петербург и продолжат стажировку в Региональном информационном центре агентства.

"Очень рады приветствовать такую большую и представительную делегацию из братского Китая здесь в Москве, - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов на пресс-конференции в штаб-квартире агентства на Тверском бульваре. - Насколько я знаю, многие из вас находятся впервые за границей Китая, мы особенно рады, что первая ваша поездка состоялась именно сюда, в Москву".

По словам Михайлова, отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Это, конечно, происходит, потому что наши руководители господин Си Цзиньпин и Владимир Путин встречаются часто. По их встречам видно, что они происходят в очень теплой дружественной обстановке", - добавил он.

Михайлов также подчеркнул, что визит такой масштабной делегации с точки зрения обмена опытом между СМИ беспрецедентен как для российско-китайских отношений, так и для российских СМИ. "Мы поделимся всем, что мы знаем, не оставим ничего за скобками, не будем прятать секреты. Вы получите ответы на все вопросы, которые у вас есть", - отметил гендиректор ТАСС.

Взаимный обмен

Глава делегации, директор Отдела политических исследований, Отдела пропаганды провинциального партийного комитета Коммунистической партии Китая Ли Сяогуан поблагодарил руководство ТАСС за возможность пройти стажировку в старейшем новостном агентстве России. "Этот год является значимым и для России, и для Китая - 70 лет дипломатических отношений. Отношения двух стран находятся на пике своего развития. Как отмечают дипломаты и историки, сейчас две страны развиваются очень быстро, наши связи укрепляются с каждым годом все больше и больше", - сказал он.

Китайские журналисты на стажировке рассчитывают улучшить передачу новостного контента и наладить взаимный обмен новостями. "Здесь присутствует очень много представителей СМИ провинции Хайнань. Это будет огромным шагом и прорывом к новым достижениям, совместным проектам, нашей политике по усовершенствованию кадров провинции Хайнань, это новый шаг в будущее нашего сотрудничества, и мы очень рады быть здесь", - заключил Ли Сяогуан.

Первый заместитель главного редактора ТАСС Марат Абулхатин назвал приезд журналистов большим событием. "На встречу с вами, чтение лекций, брошены самые лучшие кадры нашего агентства. И это хорошая возможность не только поучиться друг у друга, но и узнать лучше друг друга. Это одна из самых важных задач стажировки", - сказал он.

Стажировка проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ТАСС с провинцией Хайнань. В рамках соглашения был запущен спецпроект "Чарующий Хайнань - остров возможностей".