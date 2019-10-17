Кузнецова: возвращение в РФ находящихся в иракских тюрьмах детей планируется в ноябре

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. Группа из тридцати российских детей, оказавшихся в тюрьмах Ирака вместе с родителями, вернется на родину в ноябре. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг уполномоченный при президенте РФ по правам человека Анна Кузнецова.

"Сейчас уже все ближе эти даты (возвращение детей в Россию - прим. ТАСС), оформлен комплект документов, только осталось оформить документы на четверых детей, 26 уже оформлены. Мы надеемся, что в ближайшее время, как будет решение иракского суда, дети смогут вернуться. Осталось дождаться решения иракского судьи по детям. Рассчитываем, что возвращение детей состоится в ноябре", - подчеркнула детский омбудсмен.

Она отметила, что в настоящее время досылается комплект документов по четырем детям. "Мы можем сказать, что эта история завершена. На 26 детей оформлены документы, они уже граждане России", - сказала она.

19 сентября Кузнецова сообщила журналистам, что группа из 30 российских детей, оказавшихся в тюрьмах Ирака вместе с родителями, может быть вывезена в РФ в октябре, в частности, сообщалось, что суд в Ираке после 6 октября должен был принять соответствующее решение.