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Небанальная Италия: как по-новому отдохнуть в знакомой стране

Выехать за пределы больших городов, сменить привычный сезон и изучить горнолыжные курорты и морские маршруты
Описание
© Gettyimages

Италия манит туристов со всего земного шара и в любое время года, но любой отдых могут испортить толпы иностранцев, бесконечные очереди и завышенные цены. Предлагаем пересмотреть привычный сценарий путешествия по Италии: отправиться на отдых не летом, а осенью или зимой, и не в Рим с Венецией, а в живописные древние городки, на склоны Альп и Апеннин или в плавание по Средиземному морю.​

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Описание
© Пресс-служба Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT

 

Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT 

 

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