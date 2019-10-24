Небанальная Италия: как по-новому отдохнуть в знакомой стране

Италия манит туристов со всего земного шара и в любое время года, но любой отдых могут испортить толпы иностранцев, бесконечные очереди и завышенные цены. Предлагаем пересмотреть привычный сценарий путешествия по Италии: отправиться на отдых не летом, а осенью или зимой, и не в Рим с Венецией, а в живописные древние городки, на склоны Альп и Апеннин или в плавание по Средиземному морю.
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Материал подготовлен при поддержке Представительства Национального Агентства Италии по туризму - ENIT