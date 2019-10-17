В Северной Осетии впервые за 35 лет реконструируют сооружения водозабора

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 октября. /ТАСС/. Головные сооружения водозабора в Ирафском районе Северной Осетии реконструируют спустя 35 лет после схода селя, повредившего их в 1984 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Головные сооружения водозабора "Сахола" Ирафского группового водопровода были повреждены в процессе схода селя в 1984 году, после чего существенно снизился объем поставляемой в населенные пункты питьевой воды. Оказалась разрушена и автомобильная дорога к водозабору, что привело к ухудшению качества обслуживания оборудования. Реконструкция объекта стартовала в летний период в рамках федеральной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования превысил 26 млн рублей, из них более 24 млн рублей - из федерального бюджета. На объекте идет строительство дополнительного каптажа и резервуара, идет укладка дорожного полотна протяженностью более 7 км, также будет проведена работа по отводу сточных вод и селей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, контракт по реконструкции сооружений заключен до 31 декабря этого, но работы планируется завершить раньше срока, они выполнены уже на 75%.