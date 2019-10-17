Канделаки предложила ввести в российских школах урок по распознаванию фейковых новостей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что в школах следует ввести отдельный урок, на котором учеников будут учить работать с информацией, искать достоверные источники и распознавать фейковые новости. Такое мнение она высказала в четверг на всероссийском открытом уроке, организованном Минпросвещения РФ и порталом "Проектория".

"Не считаю нужным журналистику внедрять в школьную программу, но я считаю нужным ввести отдельный урок, который научит людей пользоваться информацией, потому что информации стало очень много, а как пользоваться этой информацией не понимает никто", - отметила Канделаки, отвечая на вопрос, нужно ли внедрять журналистику в школьную программу.

По ее мнению, сегодня в мире существует определенный тренд на фейковые новости, которые "с точки зрения заработка денег прибыльнее", чем традиционная журналистика, и этот тренд начинает "превалировать над реальными новостями".

"И в этом проблема, потому что на основе неправильной информации люди начинают принимать неправильные решения. Это касается всех нас. И вот как научиться фейк-ньюс отличать от реальной информации, реальных новостей, сколько источников нужно для этого задействовать и каким образом сделать правильные выводы из тех новостей, которые вы получаете в огромном количестве, вот этому точно надо учить в школе", - добавила Канделаки.

Автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Еда живая и мертвая" на телеканале НТВ Сергей Малоземов рассказал школьникам про те качества, которыми должен обладать журналист. "Когда ты работаешь с информацией, то твой главный капитал - это эрудиция, широкий кругозор, знания из разных областей", - сказал он. Также Малоземов отметил, что для журналиста главное - уметь всегда учиться, обрабатывать большие объемы информации и быстро принимать решения.

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Минпросвещения РФ, прошел 8 февраля 2018 года, собрав около 1 млн учащихся более чем из 18 тыс. школ России. Занятия знакомят учеников 8-11 классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями российской науки и экономики. На данный момент открытые уроки набрали свыше 92 млн просмотров, на сайте проекта зарегистрированы более 30 тыс. личных кабинетов российских школ.