Times: экоактивисты создали язык жестов для общения друг с другом

ТАСС, 17 октября. Сторонники природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") разработали особый язык жестов для облегчения общения друг с другом во время акций протестов. Об этом в четверг сообщает газета The Times.

По ее данным, экоактивисты выпустили специальную инструкцию для членов организации, содержащую изображения различных движений руками, которые могут быть использованы во время протестных выступлений. Они, в частности, включают в себя знаки, указывающие на опасность, а также жесты, говорящие об аресте кого-либо из демонстрантов. Аналогичные сигналы, как отмечает издание, активно используются участниками протестов в Гонконге. Именно они, по данным газеты, и легли в основу создания подобной памятки.

"Существует несколько документов, описывающих тактику, применяемую в Гонконге. Все они были распространены среди членов нашей организации", - подчеркнул один из активистов Extinction Rebellion Лиам Гири Болч. "Ручные сигналы очень полезны для нас, поскольку в рядах Extinction Rebellion присутствует много людей пожилого возраста, которые недостаточно технически подкованы. И это [язык жестов] сильно упрощает и облегчает наши действия", - добавил он.

Памятка, как указывает газета, была разработана британским учителем жестового языка и выпущена после того, как Скотленд-Ярд в понедельник вечером в соответствии со статьей 14-й закона об общественном порядке от 1986 года запретил массовые акции протеста Extinction Rebellion в интересах обеспечения правопорядка. По последним данным, экоактивисты решили в судебном порядке добиться отмены решения полиции Лондона на запрет манифестаций в британской столице, соответствующий иск подан в лондонский суд. Семь заявителей, в том числе депутат парламента от Партии "зеленых" Кэролайн Лукас, бывшая заместитель мэра Лондона Дженни Джоунс и журналист Джордж Монбио, считают, что "полный запрет" Скотленд-Ярда на выступления экоактивистов в Лондоне является "незаконным, несоразмерным" и нарушает право на свободу слова и собраний.

Движение Extinction Rebellion, основанное в Великобритании в 2018 году, провозгласило своей целью посредством протеста привлечь внимание политиков и подтолкнуть их к принятию мер против изменения климата. Акции Extinction Rebellion проходят в 60 городах мира. В апреле экоактивисты на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Во время апрельских протестов британская полиция задержала более тысячи человек.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами, актами вандализма в метро.