Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

"Сегодня состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. У всех кожная форма заболевания, которая проявляется образованием глубоких язв. Данный вид поддается лечению. Пациенты находятся в изолированных палатах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Медикаментами больница обеспечена полностью", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минздрава Дагестана, для оказания помощи в лечении больных в республику прибыли главный внештатный специалист по инфекционным болезням России Елена Малинникова, заместитель директора по координации инфекционной службы центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Городин.

"Специалисты планируют лично осмотреть больных, изучить тактику лечения", - отмечается в сообщении.

Пятерых жителей села Новокули Новолакского района Дагестана госпитализировали с 12 по 17 октября с подозрением на сибирскую язву. У четырех из них диагноз подтвердился лабораторно. Пятый находится под наблюдением врачей. Причиной заражения стала разделка туши зараженного быка в одном из хозяйств села.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.