Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане

По данным медиков, заразившиеся жители села Новокули находятся в удовлетворительном состоянии

МАХАЧКАЛА, 17 октября. Медики оценивают состояние жителей Дагестана, заболевших сибирской язвой, как удовлетворительное, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения республики.

На эту тему

"Сегодня состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное. У всех кожная форма заболевания, которая проявляется образованием глубоких язв. Данный вид поддается лечению. Пациенты находятся в изолированных палатах и получают всю необходимую медицинскую помощь. Медикаментами больница обеспечена полностью", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минздрава Дагестана, для оказания помощи в лечении больных в республику прибыли главный внештатный специалист по инфекционным болезням России Елена Малинникова, заместитель директора по координации инфекционной службы центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Городин.

"Специалисты планируют лично осмотреть больных, изучить тактику лечения", - отмечается в сообщении.

Пятерых жителей села Новокули Новолакского района Дагестана госпитализировали с 12 по 17 октября с подозрением на сибирскую язву. У четырех из них диагноз подтвердился лабораторно. Пятый находится под наблюдением врачей. Причиной заражения стала разделка туши зараженного быка в одном из хозяйств села.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Нобелевская премия - 2019
Шведская академия отвергла критику за присуждение Нобелевской премии австрийцу Хандке
Член академии Эрик Рунессон и постоянный секретарь Матс Мальм заявили, что в работах Петера Хандке нельзя найти восхваление кровопролития на Балканах, в котором обвиняют писателя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС