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Законопроект о возможности запрета на выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ принят в I чтении

Такой запрет может продлиться до пяти лет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ограничить право выезда за границу сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) на срок до пяти лет с момента их выхода в отставку.

"Законопроектом предусматривается возможность временного ограничения права граждан РФ, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, на выезд из РФ на срок до пяти лет со дня их увольнения с военной службы", - говорится в сопроводительных материалах. Порядок принятия таких решений будет определять сама ФСБ.

Как пояснил ранее ТАСС автор законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, выезд за рубеж для бывшего сотрудника органов безопасности может быть временно ограничен "в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп". По его словам, особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений.

Парламентарий подтвердил, что "имеются случаи, когда во время пребывания за рубежом правоохранительные органы ряда стран задерживают и привлекают к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности".

Теги
РоссияПискарев, Василий Иванович
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