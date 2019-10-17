Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главу Серпуховского района Шестуна

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Московский городской суд в четверг признал законным продление срока ареста до середины декабря бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в коррупции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд в четверг признал законным решение суда от 9 сентября о продлении срока содержания под стражей Шестуну до 13 декабря 2019 года", - сказала представитель суда. Впервые за долгое время дело слушалось с участием Шестуна посредством видео-конференц-связи.

В апелляционной жалобе адвокаты ссылались на плохое состояние здоровья Шестуна в связи с очередной голодовкой, которую он держит 129 дней, а также на факт завершения расследования по делу. Защита обвиняемого просила приобщить к делу обращение на имя председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой со стороны ряда общественных деятелей, артистов, журналистов и правозащитников с просьбой изменить меру пресечения для экс-главы Серпуховского района с заключения под стражу на домашний арест. Среди подписантов обращения правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев и протоиерей Всеволод Чаплин - член Общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии. Суд отклонил все ходатайства адвокатов.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в окончательной редакции, он и его защита знакомятся с материалами дела. Шестуну вменяется мошенничество в крупном размере, легализация денежных средств, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело насчитывает 160 томов.

Вину в инкриминируемых преступлениях Шестун не признает. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.