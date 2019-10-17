РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской церкви, которые признают ПЦУ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые в том или ином виде признают неканоническую Православную церковь Украины. Об этом заявил после заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сказал он.

По словам Легойды, церковь также не благословит посещение паломниками монастырей и других святых мест, находящихся под управлением тех, кто признает неканонические структуры Украины. "Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. Соответствующая информация будет широко распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей церкви", - отметил председатель Синодального отдела.

При этом он подчеркнул, что Русская православная церковь продолжит евхаристическое общение с теми священнослужителями Элладской церкви, которые не признают раскольнические структуры Украины.

"Мы дорожим молитвенным общением с нашими собратьями в Элладской православной церкви и будем сохранять с ней живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь через всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами...", - добавил Легойда.

РПЦ уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями ПЦУ.

"Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола", - процитировал он постановление Синода.

Внеочередное заседание Священного синода РПЦ состоялось в Москве в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

12 октября 2019 года Архиерейский собор ЭПЦ признал право патриарха Константинопольского предоставить автокефалию ПЦУ, за которой РПЦ не признает статуса канонической церкви. ПЦУ, созданная на основе двух неканонических структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), - получила автокефалию в 2018 году по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Другие поместные православные церкви не объявляли о том, что признают новую церковную структуру канонической. Решение патриарха Константинопольского Варфоломея о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

В новость была внесена правка (15:46 мск) – передается с уточнением названия в первом абзаце - Православную церковь Украины.