На Украине впервые подали просьбу о снятии неприкосновенности с депутата

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка впервые после избрания Верховной рады нового созыва подал просьбу о снятии неприкосновенности с народного депутата для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

По данным пресс-службы, следствие подозревает народного депутата в использовании своего положения главы комитета Рады 8-го созыва по вопросам транспорта с целью завладеть денежными средствами, предназначенными для закупок оборудования для "Укржелдороги". По версии следствия, действия депутата повлекли убытки в размере $3,7 млн.

"В соответствии с законом, привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной рады Украины. Следовательно, Генеральный прокурор просит Верховную раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года вступят в силу поправки в Конституцию Украины, лишающие депутатов неприкосновенности и позволяющие вести против них следствие по уголовным делам. В то же время, как отметил президент Владимир Зеленский, у депутатов сохраняется "политический иммунитет". "Они не будут нести ответственность за политические решения, за свое голосование, за любые публичные выступления", - пообещал глава государства.