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Россияне назвали причины, по которым могут отказаться от отдыха за рубежом

Отменить запланированную поездку из-за ЧП или политической нестабильности считают возможным 43% участников опроса
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Более половины российских туристов не готовы отказаться от отдыха в той или иной стране из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru (имеется в распоряжении ТАСС).

По данным экспертов, отказаться от запланированной туристической поездки из-за чрезвычайного происшествия или политической нестабильности могут 43% опрошенных россиян. При этом для женщин эта причина оказалась более важной, чем для мужчин - 47% респондентов женского пола готовы отказаться от путешествия из-за подобных происшествий, среди мужчин такое мнение разделяют 33% респондентов. Большинство же мужчин (36%) не намерены отказываться от отдыха ни при каких условиях. Среди женщин такого мнения придерживаются 31% участников опроса.

"В сентябре и октябре мы зафиксировали ряд обращений, связанных с обеспокоенностью туристов тайфунами в Японии. Текущее количество отмененных бронирований на этом направлении действительно несколько выше обычных для этого сезона показателей", - приводятся в сообщении слова главы сервиса Феликса Шпильмана. Он также сообщил о том, что компания получила ряд запросов на отмену бронирований отелей в Барселоне, где проходят вооруженные столкновения и из-за отмены большого количества авиарейсов многие туристы не смогли вылететь в страну. Шпильман добавил, что клиентский спрос, как правило, полностью восстанавливается после устранения последствий чрезвычайных происшествий.

В исследовании также сообщается о том, что еще 21% респондентов готовы отменить путешествие, если его бюджет выйдет за приемлемые рамки - об этом говорят 25% опрошенных мужчин и 19% женщин. 14% россиян признались, что откажутся от предстоящего отдыха из-за плохого самочувствия. В два раза меньше респондентов (7%) готовы пересмотреть свои планы, если накануне поездки поссорятся с теми, с кем должны были отправиться в путешествие. При этом мужчины оказались более склонны отменить поездку из-за размолвки с компаньоном, чем женщины - так поступят 11% мужчин и лишь 5% женщин.

По данным опроса Ostrovok.ru, высокая загруженность на работе не является веской причиной для отмены поездки - по этой причине готовы остаться дома только 5% респондентов. Завал на работе с большей вероятностью заставит пересмотреть планы мужчин, чем женщин: 7% респондентов мужского пола откажутся от путешествия по этой причине, среди женщин - только 4%. Столько же россиян (5%) не поедут отдыхать, если в месте назначения будет плохой прогноз погоды, а также если в поездку не соберется подходящая компания.

Эксперты также отметили, что плохое настроение накануне отдыха является весомой причиной отказаться от него для 4% мужчин. Среди женщин такое мнение разделяют только 1% опрошенных. Только 1% россиян готовы всерьез задуматься об отмене поездки, если не успеют привести себя в форму к ее началу.

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ЯпонияРоссия
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