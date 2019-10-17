Глава СК заявил о необходимости разработать методику расследования массовых беспорядков

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым разработать криминалистическую методику расследования массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Глава ведомства высказался о необходимости постоянно идти в ногу со временем, понимая происходящие в обществе процессы. Приведя в качестве примера незаконные массовые акции, призывы к насилию и другим противоправным действиям, Александр Бастрыкин подчеркнул, что современные эксперты должны быть готовы объективно давать оценку подобным действиям и словам, - сообщила Петренко. - Отмечена и целесообразность разработки криминалистических методик расследования фактов массовых беспорядков".

По ее словам, Бастрыкин в четверг принял участие в международной научно-практической конференции на тему: "Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижения и перспективы развития".

По итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года, были возбуждены несколько уголовных дел. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля. В этой акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.