В Чечне с опережением графика завершают этап программы переселения из аварийного жилья

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году для переселения людей из аварийного жилищного фонда построили семиквартирный дом в Ножай-Юртовском районе и приобрели 88 квартир в Гудермесском районе, тем самым выполнив с опережением на год мероприятия первого этапа федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Об этом ТАСС сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ региона Алиса Ибрагимова.

Фонд ЖКХ опубликовал результаты выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно этим данным, Чеченская Республика, как и все остальные регионы Северного Кавказа, не приступила к расселению аварийного жилья в 2019 году.

"Мы в этом году построили в Ножай-Юртовском районе 7-ми квартирный дом общей площадью здания 252,6 кв. м и приобретали 88 квартир площадью 4 тыс. 301,1 кв. м в поселке Ойсхар для переселения 261 человека, проживающего в аварийных домах. Показатель, который должны были достигнуть в 2020 году, мы достигли в этом. Данные фонда составлены по конечным отчетам заселенных людей, а у нас в настоящее время идет процедура оформления документов по передаче вышеуказанных квартир в собственность граждан", - отметил собеседник ТАСС.

По словам Ибрагимовой, федеральный проект предусматривает строительство или приобретение в Чечне 58 тыс. кв. м жилья за шесть лет.

"Мы планируем достичь этого показателя уже в 2020 году и завершить программу по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года", - добавила она.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Согласно проекту, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. человек. При этом эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. Кроме того, планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия "ветхие дома". Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.