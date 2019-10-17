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Путин ждет от российских кинематографистов новых шедевров

Президент уверен, что они вносят значительный вклад в мировую культуру

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает отечественных кинематографистов "мягкой силой" России. Он рассчитывает, что деятели искусства будут создавать все новые шедевры.

На встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа глава государства поздравил кинематографистов с вековым юбилеем вуза. "За эти сто лет ВГИК стал, безусловно, очень значимой частью нашего культурного ландшафта. Такое впечатление, что через ВГИК прошли все наиболее знаковые и любимые поколениями наших граждан режиссеры, актеры, сценаристы, аниматоры, операторы", - признался Путин. По его мнению, также важно, что выпускники вуза "работают в России, так и за рубежом", а студенты из-за границы также приезжают учиться во ВГИК.

"С учетом качества образования ВГИКа это все является, как сейчас модно говорить, серьезной мягкой силой российской", - сказал президент.

Он пожелал кинематографистам "дальнейших творческих успехов в подготовке кадров", чтобы "создавались новые шедевры, которые радовали бы не только зрителей в России, но и во всем мире". Глава государства уверен, что отечественные кинематографисты вносят значительный вклад в мировую культуру.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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