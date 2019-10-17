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Акимов стал почетным гражданином Калужской области

Председатель Заксобрания Виктор Бабурин считает, что работа Максима Акимова в правительстве России является в некотором смысле заслугой региона

КАЛУГА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области единогласно проголосовали за присвоение вице-премьеру РФ Максиму Акимову звания почетного гражданина региона. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

"Депутаты поддержали инициативу губернатора и единогласно проголосовали за присвоение вице-премьеру федерального правительства Максиму Акимову звания "Почетный гражданин Калужской области", - говорится в сообщении.

По мнению председателя Заксобрания Виктора Бабурина, работа уроженца Калужской области Акимова в правительстве России является в некотором смысле заслугой региона. "Максим Акимов прошел всю школу, чтобы занять столь высокий пост. Он был и министром экономического развития региона, и городским головой Калуги, и первым заместителем губернатора. И это правильно было оценено президентом, который утверждает кандидатуры вице-премьеров", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания.

Максим Акимов родился в Малоярославце Калужской области 1 марта 1970 года. В 1994 году окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета (ныне - Калужский государственный университет) им. К. Э. Циолковского. Во время учебы в вузе работал учителем истории, географии и английского языка в средней школе Малоярославца.

В разные годы возглавлял региональную комиссию по рынку ценных бумаг Калужской области, работал в структурах органов исполнительной власти региона, возглавлял областное министерство экономического развития, занимал должность городского головы Калуги. С 2007 по 2011 годы был заместителем, а затем первым заместителем губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

В 2012-2013 года работал заместителем, а затем первым заместителем (2013-2018) руководителя аппарата правительства РФ. В 2018 году стал заместителем председателя правительства РФ.

Теги
РоссияАкимов, Максим АлексеевичКалужская область
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