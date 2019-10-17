Путин поддержал идею создания рейтинга творческих вузов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

"Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем она очевидная совершенно, - сказал он, отвечая на соответствующее предложение ректора ВГИК Владимира Малышева. - Конечно, можно подумать и нужно подумать [над созданием такого рейтинга]". "Это непростая будет история, но нужно будет выступить инициаторами этого процесса", - добавил глава государства. Он согласился с тем, что творческие вузы не совсем корректно включать в общие рейтинги, и заметил, что "рейтинги - очень относительная вещь".

"Сейчас качество работы вуза оценивают по рейтингам - топ-100, топ-500, ни один творческий вуз - ни Московская Консерватория, ни Академия балета, ни ГИТИС, ни ВГИК, в рейтинг не могут входить, потому что показатели абсолютно другие. Может быть нам проявить инициативу и разработать для творческих вузов рейтинг", - отметил Малышев. "Что касается выработки своих собственных стандартов - почему нет?" - сказал Путин.

"Стандарты почти ежегодно меняются. Мастера учат по-своему, на основании своего опыта. Я с большим уважением к Министерству науки и высшего образования, но там нет педагогов со знанием балета, скрипки, театральной и кинорежиссуры. У вас есть такой указ, и утвержден список федеральных вузов государственных, которые могут самостоятельно разрабатывать стандарты. Если бы его дополнить ведущими (творческими - прим. ТАСС) вузами, мне кажется, это было бы справедливо и нам бы помогло больше уделять внимание не оформлению бумаг, а развитию педагогической деятельности, основанной на традиции", - подчеркнул Малышев.