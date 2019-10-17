Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поддержал идею создания рейтинга творческих вузов

Президент согласился с тем, что творческие вузы не совсем корректно включать в общие рейтинги

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов. Об этом он заявил на встрече с выпускниками Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

"Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем она очевидная совершенно, - сказал он, отвечая на соответствующее предложение ректора ВГИК Владимира Малышева. - Конечно, можно подумать и нужно подумать [над созданием такого рейтинга]". "Это непростая будет история, но нужно будет выступить инициаторами этого процесса", - добавил глава государства. Он согласился с тем, что творческие вузы не совсем корректно включать в общие рейтинги, и заметил, что "рейтинги - очень относительная вещь".

"Сейчас качество работы вуза оценивают по рейтингам - топ-100, топ-500, ни один творческий вуз - ни Московская Консерватория, ни Академия балета, ни ГИТИС, ни ВГИК, в рейтинг не могут входить, потому что показатели абсолютно другие. Может быть нам проявить инициативу и разработать для творческих вузов рейтинг", - отметил Малышев. "Что касается выработки своих собственных стандартов - почему нет?" - сказал Путин.

"Стандарты почти ежегодно меняются. Мастера учат по-своему, на основании своего опыта. Я с большим уважением к Министерству науки и высшего образования, но там нет педагогов со знанием балета, скрипки, театральной и кинорежиссуры. У вас есть такой указ, и утвержден список федеральных вузов государственных, которые могут самостоятельно разрабатывать стандарты. Если бы его дополнить ведущими (творческими - прим. ТАСС) вузами, мне кажется, это было бы справедливо и нам бы помогло больше уделять внимание не оформлению бумаг, а развитию педагогической деятельности, основанной на традиции", - подчеркнул Малышев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что не оставит правозащитную деятельность
Он рассказал, что занимается правозащитной деятельностью с восьмого класса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС