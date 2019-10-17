Более 2 тыс. жителей предпенсионного возраста Ростовской области получили профобразование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Более 2 тыс. жителей Ростовской области предпенсионного возраста прошли профессиональное переобучение в 2019 году, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Более 2500 жителей Ростовской области предпенсионного возраста направлены органами службы занятости населения на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, из них 2119 человек уже обучение завершили", - говорится в сообщении.

Жители предпенсионного возраста могут освоить профессии повара, кладовщика, оператора ЭВМ, воспитателя, педагога дополнительного образования, бухгалтерского учета, а также научиться управлять закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, кадровому делопроизводству, информационным технологиям в библиотечном деле.

"Кроме того, в рамках реализации проекта "Старшее поколение" предприятия могут получить субсидии на возмещение части затрат, понесенных в связи с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста", - цитирует пресс-служба начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергея Григоряна.