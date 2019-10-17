Глава ФСБ сообщил, что РФ активно развивает средства против терактов с применением дронов

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия располагает техническими средствами для пресечения терактов с применением дронов, но необходима дополнительная регламентация применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Сочи XVIII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, где обсуждалась угроза использования дронов террористами.

Бортников напомнил, что у Вооруженных сил РФ есть опыт противодействия атакам дронов в Сирии, но опасность могут представлять и небольшие по размерам дроны, которые "практически с любого места можно запустить, и полет этого аппарата может быть до нескольких километров". "С одной стороны, мы развиваем техническую составляющую, которая бы способствовала контролю воздушного пространства. Это внедрение новейших технических разработок. Кстати, мы активным образом применяли эти средства при обеспечении безопасности сначала Олимпиады в Сочи, а в последующем чемпионата мира по футболу в России", - отметил глава ФСБ. По его словам, "есть очень интересные реализации и способности этих технических средств видеть и нейтрализовывать (беспилотные летательные аппараты)".

Вместе с тем он признал, что противодействие применению беспилотников в преступных целях - сложная задача с точки зрения того, что беспилотники находятся практически в свободной продаже. "Все зависит от того, с какой целью тот или иной человек приобретает эту машинку, что он собирается делать - просто вести съемку местности либо цеплять к нему какие-то непонятные штучки и потом сбрасывать их на головы людей", - заметил глава ФСБ.

В связи с этим, по его мнению, необходимо регламентировать применение беспилотников в России. "Первые шаги были сделаны на этом направлении, это было сделано по решению соответствующих структур правительства. Я полагаю, мы этот вопрос будем поднимать и на уровень законодателя", - добавил Бортников. Он отметил, что эту проблему видят и зарубежные спецслужбы, и правоохранительные органы. "Мы это тоже обсуждали на сегодняшнем совещании. Будем вырабатывать единые подходы", - добавил глава ФСБ.