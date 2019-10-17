Патриотический проект "Стена Героев" реализуют в СКФО на средства президентского гранта

НАЛЬЧИК, 17 октября. /ТАСС/. Проект "Стена Героев", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, удостоен гранта президента РФ. На выделенные средства (более 2 млн рублей) в 15 образовательных учреждениях в семи регионах Северного Кавказа установят стенды с фотографиями участников войны, сообщил ТАСС в четверг председатель "Ассоциации студентов вузов СКФО" Азамат Люев.

"Ежегодно многие участвуют в акции "Бессмертный полк", и некоторым людям просто негде хранить плакаты до следующего года. Мы решили создать в 15 образовательных организациях в семи регионах СКФО стенды, которые будут представлять собой стилизованные конструкции с креплениями для плакатов участников акции с фотографиями героев", - сказал он.

По его словам, плакаты будут приносить сами учащиеся. Для того, чтобы оставить плакат, нужно будет дать небольшую информацию об участнике ВОВ. Стенд станет местом хранения плакатов - в течение года учащиеся смогут знакомиться с историями этих людей. Плакаты затем будут забирать на акции и шествия.

В феврале такие стенды откроются в Кабардино-Балкарии, в марте - в Махачкале, Грозном, Владикавказе и Магасе, в апреле - в Черкесске и Пятигорске. Люев подчеркнул, что на этих стендах будут размещаться около 100-150 фотографий. "Мы хотим, чтобы другие образовательные учреждения подхватили идею, чтобы проект масштабировался", - добавил Люев.

В преддверии Дня Победы в Нальчике в рамках проекта пройдет межрегиональная военно-патриотическая игра "Герой". В ней примут участие не менее семи команд из организаций, где будут открыты стенды.