В КЧР реализуют систему комплексной помощи родителям, столкнувшимся с заболеванием ребенка

ЧЕРКЕССК, 17 октября. /ТАСС/. Проект системы комплексной помощи и поддержки родителей, столкнувшихся с заболеванием ребенка "Успеть - значит спасти" будет реализован в Карачаево-Черкесской Республике. Проект представителей благотворительного фонда "Доброгорец" стал победителем конкурса президентских грантов. Об этом ТАСС в четверг рассказала сотрудница фонда Медина Боташева.

"У нас в фонде были такие случаи, когда мы открывали сбор и не успевали спасти ребенка. Время в таких случаях, является самой важной составляющей, и мы хотим провести для родителей провести информационную кампанию, чтобы они знали что нужно делать, куда обратиться за помощью в случае возникновения какой-либо проблемы со здоровьем ребенка. Мы будем работать и в отдаленных районах республики, планируем сотрудничать с медицинскими учреждениями, с администрациями районов, проводить встречи и семинары", - рассказала Боташева.

Проект стартует с 1 ноября 2019 года и будет ориентирован на родителей, у которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Он направлен на то, чтобы помочь родителям преодолеть психологический барьер и обратиться в соответствующие организации за помощью, уметь быстро и правильно реагировать на сложившиеся обстоятельства.

Проект будет реализовываться в нескольких направлениях: семейные консультации, организация встреч с родителями и круглых столов с представителями власти в городах и районах республики. Родителей ознакомят с лучшими российскими практиками по воспитанию и реабилитации детей с ОВЗ. А по итогам реализации проекта планируется составить буклет со всей необходимой информацией для родителей. Буклет будет содержать контакты медицинских организаций, специалистов и общественных организаций.

Президентские гранты для НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, почти 10 лет конкурсы на получение грантов проводили несколько организаций. В 2017 году был основан единый оператор - Фонд президентских грантов, его учредителями выступили прежние организаторы - Союз женщин России, Российский союз ректоров, Лига здоровья нации, Союз пенсионеров России, Национальный благотворительный фонд, движение "Гражданское достоинство" и благотворительный фонд "Покров".

В 2017 году фонд провел два конкурса, на которые было выдвинуто 16,2 тыс. социально значимых проектов НКО, по их итогам поддержку на общую сумму 6,6 млрд рублей получили 3,2 тыс. инициатив. В 2018 году фонд также провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 30 января подписал указ, закрепляющий основные положения системы грантовой поддержки НКО. Этот документ дает право координационному комитету по проведению конкурса определять даты его проведения (ранее для старта конкурсов ежегодно требовалось принятие отдельного распоряжения главы государства), а также придает правовое оформление модели долгосрочных проектов (длительностью до трех лет).