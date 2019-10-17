Федермессер: памятки Минздрава о получении "Диазепама" сделали процедуру прозрачной

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Подготовленные Минздравом России памятки для родителей тяжелобольных детей с информацией о получении не зарегистрированных в РФ лекарств сделали эту процедуру понятной и прозрачной. Такое мнение высказала в четверг член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Опубликованные памятки - ценный документ, учитывая, что нормативно-правовые акты по данному вопросу отсутствуют. Мы раскрыли, а значит сделали прозрачной и, надеюсь, понятной и для родителей, и для врачей, и для региональных чиновников всю цепочку мероприятий, необходимых для обеспечения ребенка незарегистрированными психотропными лекарствами. Объяснили, что и в каком порядке делают родители, врачи, региональные органы здравоохранения, Минздрав России, Минпромторг и ФГУП "Московский эндокринный завод", - приводят в пресс-службе ОНФ ее слова.

Федермессер отмечает, что теперь будет четко понятен механизм действий по обеспечению ребенка такими лекарствами. Однако, по ее словам, сроки обеспечения остаются не ясны.

Как говорится в сообщении, сейчас идет первая закупка незарегистрированных препаратов для детей до 18 лет. Регистрация "Фризиума" ожидается в конце 2019 года, а детских форм "Диазепама" и "Мидазолама" - в конце 2020 года. Отмечается, что Минздрав готовит подобную памятку для врачей, органов власти и надзорных органов.

О памятке

В разработанной памятке говорится, что для получения незарегистрированного в России лекарственного препарата необходимо иметь "заключение врачебной комиссии медицинской организации региональной, муниципальной или частной системы здравоохранения и протокол консилиума федеральной медицинской организации о необходимости назначения незарегистрированных в Российской Федерации психотропных препаратов - одного или нескольких из следующих: "Диазепам" (раствор ректальный), "Клобазам" (капсулы, таблетки), "Мидазолам" (раствор оромукозальный), "Фенобарбитал" (эликсир, раствор для инъекций)".