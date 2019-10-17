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Прокуратура Астрахани проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке "Сафари"

Ранее в соцсетях появились фото истощенных львов, тигров, верблюдов и сайгаков

АСТРАХАНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура в пятницу проверит информацию о невыносимых условиях содержания животных в передвижном зоопарке "Сафари", в том числе - занесенных в Красную книгу России. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель прокурора Денис Круглов.

СМИ Астраханской области и жители региона в соцсетях сообщили о невыносимых условиях содержания животных в передвижном зоопарке, приехавшим в город. На размещенных фотографиях "тюрьмы для животных" - истощенные тигры, львы, верблюды, есть краснокнижные сайгаки, которые находятся в тесных клетках без воды и пищи. Отмечается, что передвижной зоопарк находится в Астрахани не в первый раз, он постоянно колесит по регионам Юга страны.

"Да, действительно имеется ряд обращений в прокуратуру, в том числе депутатских. Проверка зоопарка по этому поводу запланирована на завтра", - сказал Круглов, отвечая на вопрос ТАСС об инициировании проверки.

В прокуратуре добавили, что сотрудники ведомства на месте проверят условия содержания животных и соблюдение природоохранного законодательства  с принятием всех соответствующих мер.

Депутат Госдумы Александр Клыканов сообщил на своей странице в Facebook, что детально разбирается в ситуации с сайгаками в передвижном зоопарке в Астрахани. "Вчера встречался с замруководителя "Росприроднадзора" А. М. Амирхановым, договорились о проведении проверки изложенных фактов, а также обсудили необходимость ускорения подтверждения в установленном порядке включения сайгака в Красную книгу РФ. Переговорил с руководителем Росгосцирка, с руководством Природоохранной прокуратуры", - написал он.

Клыканов также добавил, что предварительно достигнута договоренность о переводе детенышей сайгака в сайгачий питомник на территории области.

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РоссияАстраханская область
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