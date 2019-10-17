Минтранс поддержал снижение ненаказуемого лимита скорости для автомобилистов до 10 км/ч

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Минтранс поддерживает снижение ненаказуемого лимита скорости для водителей до 10 км/ч при условии, если на федеральных трассах одновременно будет повышена максимально допустимая скорость. Об этом сообщил журналистам первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов на выставке "Дорога-2019".

"По большому счету мы в данном случае с ГИБДД для целей национального проекта это [снижение лимита] поддерживаем, но при том, что мы на федеральных дорогах одновременно где-то этот режим повысим. Мы считаем, что с точки зрения безопасности дорожного движения это шаг правильный, но здесь есть очень важный нюанс", - сказал Алафинов.

Он отметил, что Минтранс вместе с госкомпанией "Автодор" и Росавтодором отработали полный перечень автомобильных дорог федерального значения, на которых возможно повышение скоростного режима при снижении этого порога.

Изначально ненаказуемый лимит в 20 км/ч был введен из-за несовершенства первых систем фото и видеофиксации, напомнил первый замглавы Минтранса. "В настоящее время эти системы давно этой погрешностью не страдают", - напомнил Алафинов.

Вопрос о снижении ненаказуемого порога превышения скорости прорабатывается МВД и Минтрансом по поручению правительства.