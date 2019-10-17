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Ректор МГИМО сообщил, что многие "Лидеры России" получают MBA-образование в вузе

По словам Анатолия Торкунова, ребята, которые учатся в МГИМО, стали главными пропагандистами MBA-программ вуза для следующих поколений победителей России
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Многие победители конкурса "Лидеры России" получают MBA-образование в МГИМО. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой стратегии развития ВУЗа.

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"Для меня очень важным показателем является то, что многие ребята, которые стали "Лидерами России" в рамках общероссийского конкурса, выбирают наш МBA", - сказал он.

"Можно сколько угодно рассказывать о том, что у нас такие классные программы MBA, но ребята, которые у нас учатся, стали главными пропагандистами наших MBA-программ для следующих поколений победителей России", - добавил Торкунов.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
РоссияТоркунов, Анатолий Васильевич
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