Ректор МГИМО сообщил, что многие "Лидеры России" получают MBA-образование в вузе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Многие победители конкурса "Лидеры России" получают MBA-образование в МГИМО. Об этом в четверг заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной новой стратегии развития ВУЗа.

"Для меня очень важным показателем является то, что многие ребята, которые стали "Лидерами России" в рамках общероссийского конкурса, выбирают наш МBA", - сказал он.

"Можно сколько угодно рассказывать о том, что у нас такие классные программы MBA, но ребята, которые у нас учатся, стали главными пропагандистами наших MBA-программ для следующих поколений победителей России", - добавил Торкунов.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.