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Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что не оставит правозащитную деятельность

Он рассказал, что занимается правозащитной деятельностью с восьмого класса
Глава СПЧ Михаил Федотов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава СПЧ Михаил Федотов
© Антон Новодережкин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не собирается уходить из правозащитной деятельности. Об этом он сообщил журналистам в четверг в ходе выездной сессии комиссии СПЧ в Петербурге, касающейся свободы собраний.

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила ТАСС, что, по ее информации, Федотов в ближайшее время покинет свой пост, это связано с предельным возрастом пребывания на должности. На данный момент пресс-служба Кремля не сообщала о решении в отношении Федотова и не публиковала никаких документов по этому вопросу.

"Правозащитной деятельностью я занимаюсь с восьмого класса средней школы. У меня до сих пор в кабинете лежит журнал, который перевернул мое представление о жизни. ["Курьер ЮНЕСКО"] <…> С тех пор я занимаюсь правозащитной деятельностью. Неужели вы думаете, что на 71-м году жизни я займусь чем-нибудь другим", - сказал Федотов, отвечая на вопрос журналистов о распостранившейся информации, касающейся его ухода с поста главы Совета.

В сентябре Федотову исполнилось 70 лет. Он был министром печати и информации РФ (1992-1993), президентом Российского авторского общества (1993-1995), постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО (1993-1998). С 2010 года по настоящее время является советником президента РФ и председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
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