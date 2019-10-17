В Адыгее увековечат память о Вилли Токареве

МАЙКОП, 17 октября. /ТАСС/. Память об авторе и исполнителе шансона Вилли Токареве увековечат на его родине - в хуторе Чернышов Шовгеновского района Адыгеи в ноябре. Земляки Токарева высадят в его честь три белых березы и установят мемориальную доску на здании бывшей хуторской школы, где он учился, сообщил ТАСС в четверг глава Заревского сельского поселения Анатолий Синяков.

"Принято решение, что памятные мероприятия в честь нашего замечательного земляка пройдут на хуторе 11 ноября. Мы высадим три белых березки, которые он так любил, а также установим мемориальную доску на здании бывшей хуторской школы, где Вилли учился. Сейчас в этом здании размещается православный храм иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина", - сказал он.

Свое участие в мероприятиях подтвердил и старший сын артиста - Антон Токарев. Он отложил концерты в столице страны, чтобы приехать на родину отца со своей семьей. Вместе со своим сыном Антон даст концерт для жителей хутора. В том числе планируется исполнить новую композицию на саксофоне, которую внук написал в память о дедушке. Земляки и родственники певца поделятся воспоминаниями, рассказал ТАСС краевед, историк, заслуженный журналист Адыгеи, уроженец хутора Александр Данильченко.

"Последний раз, когда он был здесь, 24 октября 2013 года, Вилли вспоминал, что большая береза росла во дворе его дома. Да он и в своем творчестве белые березы воспел, они ассоциировались у него с родиной - Россией, с русским раздольем, красотой полей", - сказал краевед.

Уроженец хутора Чернышов Северо-Кавказского края РСФСР, Вилли Токарев покинул родные места в 1948 году. Его семья перебралась в Каспийск (Дагестан), куда отца Вилли в трудные послевоенные годы позвал боевой друг. Вилли Токарев умер 4 августа 2019 года на 85-м году жизни.