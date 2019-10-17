Ряд сайтов по требованию Роскомнадзора удалил информацию о пересечении госграницы России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. YouTube, Livejournal и несколько других интернет-ресурсов ограничили доступ к материалам, содержащим информацию о пересечении государственной границы России. Об этом в четверг сообщается на сайте Роскомнадзора.

"После уведомления Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов YouTube, Livejournal, 2ch и fishki самостоятельно ограничили доступ к материалам, которые описывают способы незаконного пересечения государственной границы России", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что, согласно решениям, поступившим в 2019 году, судьи признали незаконной информацию по 11 URL-адресам, на которых были указаны места пересечения государственной границы РФ, а также содержалось описание методов сокрытия подобных действий.

За нарушение закона "Об информации...", который запрещает распространение информации о пересечении российской границы, предусмотрена административная или уголовная ответственность.